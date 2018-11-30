Больше 80 человек тушили пожар повышенной сложности в Железнодорожном районе Самары

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29 ноября в 20 час. 21 мин. в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Железнодорожный район, ул. Трехгорная.По прибытию к месту пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит открытое горение двухэтажного блочного частного нежилого дома с повреждением одной комнаты одноэтажного дома на общей на площади 500 кв. м. Объявлен повышенный ранг вызова – Пожар №2, направлены дополнительные боевые подразделения.Слаженными действиями пожарно-спасательных подразделений распространение огня удалось остановить. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 3 человека.В 22.10 объявлена ликвидация открытого горения.Всего на борьбу с огнем привлекались 81 человек, 26 ед. техники, в том числе от МЧС России 56 человек, 16 ед. техники, сообщает облМЧС.