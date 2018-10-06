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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Более сотни слоновых черепах похитили на Галапагосских островах

6 октября 2018 12:12
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Более сотни слоновых черепах похитили на Галапагосских островах
Они находятся под угрозой исчезновения.

Из национального парка Галапагосских островов похитили более 120 слоновых черепах. Об этом сообщило министерство окружающей среды Эквадора, пишут "Известия".

Речь идет о Слоновых черепах Гюнтера и пещерных слоновых черепах, которые находятся под угрозой исчезновения.

27 сентября о похищении 123 особей сообщила дирекция нацпарка в прокуратуру Санта Круса.
Животные были выращены в неволе в центре «Арнальда Туписы» на острове Исабелы.

Возбуждено уголовное дело, сообщает «РИА Новости».



Фото pixabay.com
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