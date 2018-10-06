Более сотни слоновых черепах похитили на Галапагосских островах
6 октября 2018 12:12
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Из национального парка Галапагосских островов похитили более 120 слоновых черепах. Об этом сообщило министерство окружающей среды Эквадора, пишут "Известия".
Речь идет о Слоновых черепах Гюнтера и пещерных слоновых черепах, которые находятся под угрозой исчезновения.
27 сентября о похищении 123 особей сообщила дирекция нацпарка в прокуратуру Санта Круса.
Животные были выращены в неволе в центре «Арнальда Туписы» на острове Исабелы.
Возбуждено уголовное дело, сообщает «РИА Новости».
Фото pixabay.com
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