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Более 5 тысяч военнослужащих в 4 регионах Поволжья проверили на готовность к сигналу о химатаке

15 марта 2019 10:11
97
Более 5 тысяч военнослужащих в 4 регионах Поволжья проверили на готовность к сигналу о химатаке
Военнослужащим нужно было оперативно надеть противогазы и другие средства защиты.

Военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) в составе нескольких соединений и воинских частей, дислоцированных в четырех регионах Поволжья, проверили на готовность к умелым действиям в случае оповещения о применении противником химического оружия.

Проверка прошла в рамках единого дня радиационной, химической и биологической защиты. Сигнал был объявлен рано утром. Военнослужащим нужно было оперативно надеть противогазы и другие средства защиты, перевести все средства в усиленный режим, выполнить специальную обработку помещений, вооружения и военной техники.
К проверки привлекались воинские части и соединений, дислоцированные в Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и Удмуртии – всего более 5 тысяч военнослужащих, сообщает пресс-служба ЦВО.


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