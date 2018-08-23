Более 200 тысяч рублей взыскано в пользу жительницы Тольятти, автомобиль которой пострадал в ДТП

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Жительница Тольятти по вине другого водителя попала в дорожно - транспортное происшествие. В результате аварии ее автомобилю потребовался дорогостоящий ремонт. Чтобы вернуть разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба, женщина направилась в суд, который удовлетворил ее требования и обязал гражданина С. выплатить пострадавшей стороне 220 тысяч рублей. Соответствующий исполнительный документ автоледи предъявила в Службу судебных приставов.В отделе судебных приставов Центрального района г. Тольятти было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданина С. материального ущерба в размере 220 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства должностными лицами УФССП России по Самарской области к должнику были применены меры принудительного характера, в том числе, он был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также в специальном праве на право управления транспортными средствами. В результате судебным приставам удалось взыскать с него всю сумму задолженности.