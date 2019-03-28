Более 600 сим-карт на общую сумму 30 000 рублей изъяли самарские правоохранители
28 марта 2019 13:21
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В Самарской области прошло оперативно - профилактическое мероприятие, направленное на пресечение правонарушений, касающихся продажи сим-карт cнарушением Российского законодательства. Основная цель мероприятия – профилактика преступлений, в первую очередь различных видов мошенничеств.
Одна из таких проверок прошла на территории торгово-овощной базы на территории г.Самары. В ходе мероприятий было задокументировано два факта предоставления незаконных услуг сотовой связи, в отношении двух граждан были составлены 2 административных протокола по статье 13.29 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом» и один протокол по статье 13.30 КоАП РФ «Невыполнение предусмотренных законом требований лицом, действующим от имени оператора связи, или несоблюдение оператором связи установленного порядка идентификации абонентов».
Опасность незаконной продажи сим карт заключается в том, что услугами подпольных продавцов зачастую пользуются преступники.
Сегодня прогресс не стоит на месте и нелегальные предприниматели используют современные технологии для незаконного обогащения.
Всего за период проведения мероприятия проверено порядка 200 объектов торговли, проверено около 200 лиц, возбуждено 9 административных дел о правонарушениях, из незаконного оборота изъято более 600 сим карт различных сотовых операторов, сообщает облМВД.
Фото pixabay.com
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