Более 600 сим-карт на общую сумму 30 000 рублей изъяли самарские правоохранители

84

В Самарской области прошло оперативно - профилактическое мероприятие, направленное на пресечение правонарушений, касающихся продажи сим-карт cнарушением Российского законодательства. Основная цель мероприятия – профилактика преступлений, в первую очередь различных видов мошенничеств.Одна из таких проверок прошла на территории торгово-овощной базы на территории г.Самары. В ходе мероприятий было задокументировано два факта предоставления незаконных услуг сотовой связи, в отношении двух граждан были составлены 2 административных протокола по статье 13.29 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом» и один протокол по статье 13.30 КоАП РФ «Невыполнение предусмотренных законом требований лицом, действующим от имени оператора связи, или несоблюдение оператором связи установленного порядка идентификации абонентов».Опасность незаконной продажи сим карт заключается в том, что услугами подпольных продавцов зачастую пользуются преступники.Сегодня прогресс не стоит на месте и нелегальные предприниматели используют современные технологии для незаконного обогащения.Всего за период проведения мероприятия проверено порядка 200 объектов торговли, проверено около 200 лиц, возбуждено 9 административных дел о правонарушениях, из незаконного оборота изъято более 600 сим карт различных сотовых операторов, сообщает облМВД.Фото pixabay.com