Благодаря оперативным действиям самарских росгвардейцев спасена жизнь полуторагодовалого малыша

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Сотрудники кинельского отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Самарской области прапорщик Михаил Степанов и старший сержант Александр Бондарев пришли на помощь родителям больного полуторагодовалого мальчика, которые везли его в городскую больницу для оказания экстренной помощи, но внезапно их транспортное средство сломалось.Во время патрулирования вверенной им территории правоохранители обратили внимание на автомобиль с включенными аварийными сигналами, который периодически включал дальний свет фар.Выяснилось, что находившаяся в машине семейная пара везла в больницу малыша, которому стало плохо. Во время следования в медицинское учреждение двигатель транспортного средства внезапно заглох. Малышу становилось все хуже, и он начал терять сознание.Росгвардейцы мгновенно сориентировались в нестандартной ситуации: усадили мать с ребенком в служебный автомобиль и, включив проблесковые маяки со звуковым сопровождением, кратчайшим маршрутом доставили пассажиров в центральную районную больницу, где их уже ожидала бригада реанимационного отделения.Благодаря оперативным действиям сотрудников вневедомственной охраны мальчику была оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время его здоровью ничего не угрожает.Родители малыша написали благодарственное письмо на имя начальника Управления Росгвардии по Самарской области, в котором просят поощрить правоохранителей за профессионализм, отзывчивость и человечность, а также умение эффективно действовать в экстремальной ситуации.