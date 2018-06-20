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Бешеных животных в Саратовской области стало больше в 8,5 раз

20 июня 2018 13:45
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Бешеных животных в Саратовской области стало больше в 8,5 раз
Такие данные получены за 5 месяцев.

В Саратовской области осложнилась ситуация по бешенству животных, пишет СарБК. По итогам 5 мес. рост числа заболевших животных увеличился в 8,5 раз, рассказала на сегодняшнем заседании облдумы руководитель регуправления Роспотребназора Ольга Кожанова. По ее словам, более 74% инфицированных животных - домашние и сельскохозяйственные, из-за чего повышается риск заражения человека. 65% пострадавших людей были укушены собаками.

Работа по отлову безнадзорных животных в районах (Питерский, Дергачевский, Краснокутский, Базарно-Карабулакский, Ивантевский) ведется в недостаточных объемах, о чем свидетельствует рост числа обращений о стаях собак, особенно в крупных городах. Выделенных на отлов и профилактику бешенства средств недостаточно, считает специалист.
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