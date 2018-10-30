Автомобилистка из Самарской области оплатила 101 штраф за нарушение ПДД

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Жительница Большечерниговского района Самарской области 101 раз нарушила правила дорожного движения. Однако в установленный законом срок штрафы женщина не погасила. В связи с этим органами Госавтоинспекции сведения были переданы в Службу судебных приставов. Так в отделе судебных приставов Большечерниговского района в отношении гражданки К. было возбуждено 101 исполнительное производство о взыскании штрафов в размере 83,9 тысяч рублей.Судебные приставы-исполнители неоднократно уведомляли должницу о возбуждении исполнительных производств в отношении нее. Однако гражданка К. не спешила исполнять требования, содержащиеся в исполнительных документах. Уклонялась автоледи до тех пор, пока судебные приставы — исполнители не обратились в суд с исковым заявлением об ограничении должницы в специальном праве на право управления транспортными средствами. Через 3 дня женщина погасила всю сумму долга. Исковое заявление было отозвано. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.Всего в этом году по итогам работы за 9 месяцев работниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области временное ограничение на пользование должниками специальным правом было применено в рамках 2,8 тысяч исполнительных производств по различным категориям. Это позволило взыскать почти 29,7 миллионов рублей.