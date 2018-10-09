Алиментщицу из Самарской области оштрафовали за брань в суде

109

В отношении жительницы г. Октябрьска Самарской области, являющейся неплательщицей алиментов и задолжавшей почти 100 тысяч рублей, в рамках исполнительного производства, было возбужденно уголовное дело. За пренебрежение своими родительскими обязанностями, гражданке К. грозило наказание вплоть до лишения свободы. Не согласная с этим женщина, оказавшись на посту №1 в здании Мирового суда г. Октябрьска, начала громко выражать свое недовольство в нецензурной форме.На неоднократные замечания судебного пристава по ОУПДС о прекращении нарушения установленных в суде правил поведения алиментщица никак не реагировала, за что и была привлечена к административное ответственности. В отношении нее был составлен протокол. Теперь гражданке К. придется погасить помимо задолженности по алиментам еще и полученный за непристойное поведение в суде штраф.