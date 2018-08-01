Алиментщик из Тольятти погасил долг перед ребенком, лишившись водительских прав

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Почти 150 тысяч рублей задолжал собственному ребенку житель г. Тольятти. Ограничение в пользовании специальным правом побудило мужчину погасить долг перед сыном в полном объеме.В отделе судебных приставов Автозаводского района № 1 г. Тольятти в отношении гражданина Г. было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов в пользу восьмилетнего сына. Житель «Автограда» накопил долг перед ребенком в размере 148 тысяч рублей.В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями в отношении мужчины было вынесено постановление о наложении ограничения на пользование специальным правом. Также судебный пристав-исполнитель оставил мужчине повестку о явке на прием и предупреждение об уголовной ответственности.Лишение права управления транспортными средствами побудило мужчину явиться на прием к судебному приставу и на следующий же день после этого погасить задолженность в полном объеме. Также гражданин Г. сообщил работникам отдела свое место работы, куда ими была направлена копия исполнительного документа для удержания алиментных платежей из заработной платы.