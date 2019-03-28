Александр Хинштейн сообщил о проверках в ГУ МВД по Самарской области
28 марта 2019 12:50
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В Самару приехали представители МВД РФ после обращения депутата к главе ведомства Владимиру Колокольцеву. Об этом депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем твиттере.
"После моего обращения к министру В.Колокольцеву в самарское ГУ МВД приехала проверка собственной безопасности МВД. Суть: разобраться, почему руководство массово увольняет сотрудников, помогающих разоблачить коллег-оборотней. Тех же, кого, действительно, надо увольнять, не трогают", - написал парламентарий сегодня, 28 марта.
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