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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

64 спасателя выезжали на тушение пожара в частном доме по улице Новомайской в Самаре

24 марта 2019 19:12
125
Пожару был присвоен повышенный ранг
В 14:16 поступило сообщение о пожаре по адресу: Самара, Октябрьский район, улица Новомайская.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит частный дом на S=120 м.

Пожару был присвоен повышенный ранг "Пожар №2", на место направлены дополнительные подразделения.

Пострадавших в результате пожара нет.

В 15:13 пожар был ликвидирован.

На ликвидацию пожара привлекались 64 человека личного состава и 16 единиц техники.

Причина пожара устанавливается, передает пресс-служба облМЧС.


Фото:    пресс-служба облМЧС
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