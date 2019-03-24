64 спасателя выезжали на тушение пожара в частном доме по улице Новомайской в Самаре

125

По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит частный дом на S=120 м.Пожару был присвоен повышенный ранг "Пожар №2", на место направлены дополнительные подразделения.Пострадавших в результате пожара нет.В 15:13 пожар был ликвидирован.На ликвидацию пожара привлекались 64 человека личного состава и 16 единиц техники.Причина пожара устанавливается, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС