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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

62 спасателя выезжали на тушение пожара: горели четыре торговые секции оптового рынка на проезде Мальцева

15 августа 2017 21:42
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Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
15 августа в 18:34 по адресу: Самара, Советский район, проезд Мальцева, произошел пожар.

Горели 4 торговые секции на площади 80 квадратных метров.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 62 человека личного состава и 15 единиц техники.

Пожар был локализован в 18:59, пожар ликвидирован в 19:04.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.


Фото из архива облМЧС 
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