62 спасателя выезжали на тушение пожара: горели четыре торговые секции оптового рынка на проезде Мальцева

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Горели 4 торговые секции на площади 80 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 62 человека личного состава и 15 единиц техники.Пожар был локализован в 18:59, пожар ликвидирован в 19:04.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС