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65 спасателей выезжали на тушение пожара в ангаре с бытовой химией на оптовом рынке "Самара"

3 мая 2017 19:27
105
Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Угроза отравления населения продуктами горения отсутствует.
3 мая в 15:50 в ФКУ "ЦУКС МЧС России по Самарской области" поступило сообщение о том, что по адресу: Самара, Советский район, пр. Мальцева, произошел пожар.

Горела готовая продукция бытовой химии в ангаре на оптовом рынке "Самара". Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 65 человек личного состава и 17 единиц техники.

Пожар был локализован в 17:23, пожар ликвидирован в 17:57.

Угроза отравления населения продуктами горения отсутствует.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС. 
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