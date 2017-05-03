65 спасателей выезжали на тушение пожара в ангаре с бытовой химией на оптовом рынке "Самара"
3 мая 2017 19:27
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Горела готовая продукция бытовой химии в ангаре на оптовом рынке "Самара". Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 65 человек личного состава и 17 единиц техники.
Пожар был локализован в 17:23, пожар ликвидирован в 17:57.
Угроза отравления населения продуктами горения отсутствует.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.
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