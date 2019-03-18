65 спасателей выезжали на ликвидацию пожара в автосервисе на Мориса Тореза
18 марта 2019 18:27
118
По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит мусор на площади 1 квадратный метр.
В результате пожара пострадавших нет.
В 14:02 пожар был ликвидирован.
На ликвидацию пожара привлекались 65 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 47 человек и 16 единиц техники.
Причина пожара устанавливается, передает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧС
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
15 марта 2019 21:01
Дерипаска заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего он понес ущерб в $7,5 млрд. Закон
441
15 марта 2019 20:21
После падения на асфальт животное выжило. Закон
600
15 марта 2019 20:09
Ранее его лишили депутатской неприкосновенности. Закон
614
14 марта 2019 18:54
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Закон
371
14 марта 2019 18:47
Сумма незаконного денежного вознаграждения составила 1 000 000 рублей. Закон
419
14 марта 2019 16:19
Его подозревают в даче взятки налоговому инспектору. По предварительным данным, речь может идти о сумме в 3 млн руб. Закон
375
14 марта 2019 12:59
На видеоматериалах были «представлены правила и способы рискованных действий, опасных для жизни. Закон
333
Происшествия
18 марта 2019 18:27
В результате пожара пострадавших нет. Происшествия
117
18 марта 2019 18:17
Он заблудился в горном массиве. Происшествия
113
18 марта 2019 18:08
Спасатели ПСО Тольятти на аэросанях выехали к нему на помощь Происшествия
113
Криминал
18 марта 2019 12:19
Его обвиняют в получении полумиллионной взятки. Криминал
365
18 марта 2019 10:01
К моменту задержания похищенные деньги он потратил. Криминал
192
18 марта 2019 09:44
Причиненная сумма ущерба составила более 3,6 млн рублей. Криминал
168
Видео
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
217
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
216
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
671
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
420
13 марта 2019 12:08
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой. Криминал
1363
13 марта 2019 11:39
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
571
Фоторепортажи
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1468
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1635
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
846
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
851
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1302
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
1055
Мероприятия