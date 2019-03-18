65 спасателей выезжали на ликвидацию пожара в автосервисе на Мориса Тореза

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По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит мусор на площади 1 квадратный метр.В результате пожара пострадавших нет.В 14:02 пожар был ликвидирован.На ликвидацию пожара привлекались 65 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 47 человек и 16 единиц техники.Причина пожара устанавливается, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС