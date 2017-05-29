20 спасателей тушили пожар в частном доме в Комсомольском районе Тольятти

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Горел частный дом и пристрой на площади 100 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 20 человек личного состава и 5 единиц техники.Пожар был локализован в 17:46, пожар ликвидирован в 17:48.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС