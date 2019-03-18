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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

10 спасателей искали в Яблоневом овраге потерявшегося туриста

18 марта 2019 18:17
113
Он заблудился в горном массиве.
Туристическая группа из Тольятти выдвинулась в Яблоневый овраг.

По пути следования один из членов группы отстал и заблудился в горном массиве.

На поиски мужчины 1954 года рождения отправилась 8 спасателей ПСО Жигулевска на автомобиле повышенной проходимости УАЗ и 2 спасателя ПСО Тольятти на автомобиле УАЗ со снегоходом на прицепе.

Совместно с сотрудниками МВД и лесниками мужчина был найден в 04:48.

Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась, передает пресс-служба ПСС по Самарской области.


Фото:    пресс-служба ПСС по Самарской области
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