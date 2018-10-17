5 месяцев за исправительными работами проведет алиментщик из Самарской области

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Житель г. Сызрани Самарской области судом был обязаны выплачивать 1/4 часть всех видов своего заработка на содержание своего ребенка до достижения им совершеннолетия. Не смотря на это, родитель не стремился его обеспечивать. В отношении гражданина Ш. в отделе судебных приставов №1 г. Сызрани и Сызранского района было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментных платежей.В рамках исполнительного производства судебные приставы — исполнители привлекали гражданина Ш. к административной ответственности за неуплату алиментов по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Ответственность за такое правонарушение влечет за собой наказание в виде обязательных работ на срок до 150 часов либо административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.Не смотря на это, отец продолжил игнорировать свои родительские обязательства. В результате чего его задолженность составила 92 тысячи рублей. Судебные приставы привлекли алиментщика к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).Судом были рассмотрены материалы уголовного дела, гражданин Ш. был признан виновным в совершении преступления. Ему было назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 5 месяцев.Всего же за неуплату алиментов за 9 месяцев 2018 года к административной ответственности судебными приставами было привлечено свыше 1100 должников, к уголовной — более 760.