45-летнюю тольяттинку ограбил 18-летний молодой человек, которого она пригласила в гости

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Опросив потерпевшую, полицейские выяснили, что та несколькими часами ранее встретила на улице знакомого молодого человека из соседнего дома и пригласила его в гости. Во время застолья между ними произошел конфликт, в результате которого гость (1999 года рождения), угрожая кухонным ножом, потребовал у хозяйки деньги. Женщина приняла угрозу в серьез и подчинилась требованиям злоумышленника. Получив желаемое, молодой человек скрылся из квартиры в неизвестном направлении.Сотрудники органов внутренних дел со слов заявительницы составили список примет юноши и провели поквартирный обход близлежащих домов. Молодой человек был задержан неподалеку от места преступления и доставлен в отдел полиции. По данным правоохранителей, 18-летний местный житель ранее не привлекался к уголовной ответственности, и не имеет постоянного заработка. Похищенные деньги он успел потратить на личные нужды.В настоящее время по статье «Разбой», возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Иллюстративное фото: molbuk.ua