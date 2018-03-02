43-летняя жительница Красноярского района в ходе конфликта нанесла смертельное ножевое ранение 18-летнему парню

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По адресу, откуда был доставлен 18–летний потерпевший, выехали сотрудники полиции. В ходе опроса знакомых пострадавшего полицейские выяснили, что он распивал спиртные напитки в компании троих друзей в доме одного из них, когда в дверь постучала соседка, с которой у погибшего был давний конфликт. Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что во время разговора между женщиной и пострадавшим произошла ссора, в ходе которой молодой человек получил ранение ножом.По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Женщина задержана, в настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.