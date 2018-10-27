16-летняя тольяттинка сдала телефон знакомого в ломбард, а деньги потратила на спиртное

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Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что пострадавший, находясь в подъезде дома на улице Мира, попросил свою знакомую поставить телефон на зарядку, она ушла с аппаратом и не вернулась. В какой квартире проживает девушка, он не знал.Полицейские установили место жительства подозреваемой и задержали ее. Злоумышленница не стала отрицать свою вину и рассказала, что похищенный телефон она сдала в ломбард за 2,5 тысячи рублей, а вырученные деньги потратила на покупку спиртного.Из материалов, собранных правоохранителями, следует, что 16-летняя подозреваемая ранее уже была судима за аналогичное противоправное деяние. В настоящее время принимаются меры по изъятию и возвращению сотового телефона.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.