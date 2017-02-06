20-летняя девушка на Hyundai Tucson в Самаре спровоцировала ДТП с еще двумя машинами
6 февраля 2017 14:00
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На улице Мяги в Железнодорожном районе областной столицы 5 февраля произошло ДТП. 20-летняя девушка, управляя автомобилем «Hyundai Tucson» двигалась в условиях снегопада со стороны улицы Гагарина в направлении улицы Мориса Тореза.
Не выбрав безопасную скорость и не справившись с рулевым управлением, автомобилистка допустила столкновение с автомашиной «Нива» под управлением мужчины 1959 года рождения, двигавшейся во встречном направлении.
Сразу после этого сзади в «Ниву» врезалась «Lada Priora», двигавшаяся следом за ней. В результате ДТП пассажиры отечественного внедорожника - 23-летняя девушка, а также две женщины 1958 и 1963 годов рождения - получили травмы, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в одну из городских больниц, сообщает облМВД.
5 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 14 ДТП. При этом 21 человек получил ранения различной степени тяжести, погибших нет.
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