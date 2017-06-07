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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

12-летняя девочка, пропавшая в Самарской области, найдена утонувшей

7 июня 2017 10:10
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12-летняя девочка, пропавшая в Самарской области, найдена утонувшей
Девочка пропала в селе Яблоневый овраг.

В Волжском районе Самарской области завершили поиски 12-летней девочки. Ее нашли мертвой. Об этом сообщили волонтеры добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Напомним, девочка пропала 2 июня в селе Яблоневый овраг. Ее вещи нашли около водоема. Сама девочка была одета в купальник.

По словам местных жителей, девочка утонула. Информация о происшествии уточняется, пишет 63.ру.


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