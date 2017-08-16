18-летний житель Жигулевска отобрал ночью у подростка телефон на улице

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В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность вора и задержали его. Им оказался 18-летний местный житель, который ранее к уголовной ответственности не привлекался. В настоящее время похищенный сотовый телефон изъят и возвращен владельцу.Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.