17-летний житель Жигулевска из хулиганских побуждений ударил на улице 31-летнюю женщину

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Инцидент произошел в июле текущего года в микрорайоне В-1 в Жигулевске. Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что местный житель 2000 года рождения, проходя по улице, действуя из хулиганских побуждений, ударил 31-летнюю женщину. После произошедшего потерпевшая обратилась с заявлением в дежурную часть Жигулевска. Сотрудники полиции опросили ее, составили подробное описание злоумышленника. Вскоре полицейские установили личность хулигана и задержали его. Молодой человек нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался.Возбуждено уголовное дело по статье «Побои». В настоящее время сотрудники полиции проверяют причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.