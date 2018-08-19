18-летний тольяттинец получил серьезные ножевые ранения за отказ угостить приятеля алкоголем

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Сотрудники полиции выяснили: у пострадавшего – жителя Тольятти 2000 года рождения, незадолго до попадания в больницу произошел конфликт со знакомым возле дома на улице Дзержинского. По предварительным данным, ссора, возникшая из-за отказа потерпевшего приятелю в просьбе угостить алкоголем, завершилась тем, что ее 18-летнему участнику были нанесены травмы складным ножом. Согласно предоставленному впоследствии заключению, здоровью пострадавшего в результате инцидента был причинен тяжкий вред.В ходе опроса потерпевшего полицейские установили приметы нападавшего и разослали составленную ориентировку наружным службам полиции.Вскоре подозреваемого в совершении преступления по имеющимся приметам на одной из улиц города задержали сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии и передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Злоумышленником оказался местный житель 1977 года рождения, ранее судимый за угрозу убийством и ложный донос о преступлении.По результатам проведенных экспертиз и обобщения собранных материалов было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ведется следствие, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.