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29-летний самарец сдал в ломбард, украденный у собственной бабушки телевизор

2 августа 2018 21:07
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В тот же день по итогам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж».
В отдел полиции Самары за помощью обратилась 76-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что ее ограбили. Преступление было совершено по месту жительства женщины - в квартире, расположенной в доме на улице Георгия Димитрова.

Из собранных материалов следовало, что днем ранее ее 29-летний безработный внук потребовал у нее денежные средства. Получив отказ, он вынес из квартиры телевизор. На многочисленные уговоры бабушки оставить имущество злоумышленник не обратил внимание.

Полицейские, выслушав женщину, передали сведения о предполагаемом злоумышленнике и похищенном наружным службам полиции. Вскоре разыскиваемый был задержан на одной из улиц Кировского района областного центра экипажем дорожно-патрульной службы. В результате отработки возможных мест сбыта имущества полицейские выяснили, что телевизор был сдан в один из городских ломбардов.

В тот же день по итогам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по статье  «Грабеж». Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа и кражи. Сотрудники полиции принимают меры к возврату имущества потерпевшей, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.



Фото:   пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области 
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