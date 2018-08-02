29-летний самарец сдал в ломбард, украденный у собственной бабушки телевизор
2 августа 2018 21:07
114
Из собранных материалов следовало, что днем ранее ее 29-летний безработный внук потребовал у нее денежные средства. Получив отказ, он вынес из квартиры телевизор. На многочисленные уговоры бабушки оставить имущество злоумышленник не обратил внимание.
Полицейские, выслушав женщину, передали сведения о предполагаемом злоумышленнике и похищенном наружным службам полиции. Вскоре разыскиваемый был задержан на одной из улиц Кировского района областного центра экипажем дорожно-патрульной службы. В результате отработки возможных мест сбыта имущества полицейские выяснили, что телевизор был сдан в один из городских ломбардов.
В тот же день по итогам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж». Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа и кражи. Сотрудники полиции принимают меры к возврату имущества потерпевшей, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
2 августа 2018 17:05
Расследование уголовного дела продолжается. Закон
325
2 августа 2018 16:40
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств... Закон
139
2 августа 2018 16:06
В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Суд уже арестовал троих подозреваемых. Закон
146
1 августа 2018 23:14
Тренер сделал замечание людям в полицейской форме, которые курили около входа в метро «Таганская». Закон
188
1 августа 2018 20:59
Он получал деньги от граждан за предоставление муниципального жилья. Закон
275
1 августа 2018 18:39В поселке Береза прекращена деятельность незаконного игорного заведения
Подозреваемый, при силовой поддержке бойцов СОБР регионального Управления Росгвардии, задержан. Закон
595
1 августа 2018 18:28
Он из хулиганских побуждений черенком лопаты нанес щенку по кличке Дина три удара по телу. Закон
613
Происшествия
2 августа 2018 21:37
Потерпевший пояснил, что оставил велосипед в подъезде дома, пристегнув его при помощи замка-троса к перилам лестничного пролета. Происшествия
51
2 августа 2018 21:07
В тот же день по итогам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж». Происшествия
108
2 августа 2018 13:55
Мужчина получил многочисленные травмы. Происшествия
146
Криминал
2 августа 2018 21:53
Сёстры Хачатурян 17, 18 и 19 лет напали на отца Михаила, который дремал в кресле-качалке, и нанесли ему порядка 36 ударов ножом. Криминал
23
2 августа 2018 14:01
Общая стоимость похищенных машин превысила 8 млн рублей. Криминал
155
2 августа 2018 12:35
Общая стоимость их составляет 17500 рублей. Криминал
126
Видео
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
557
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
529
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1032
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
803
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
835
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
1004
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1460
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1412
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3117
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2192
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3342
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
646
Мероприятия