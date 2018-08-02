29-летний самарец сдал в ломбард, украденный у собственной бабушки телевизор

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В отдел полиции Самары за помощью обратилась 76-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что ее ограбили. Преступление было совершено по месту жительства женщины - в квартире, расположенной в доме на улице Георгия Димитрова.Из собранных материалов следовало, что днем ранее ее 29-летний безработный внук потребовал у нее денежные средства. Получив отказ, он вынес из квартиры телевизор. На многочисленные уговоры бабушки оставить имущество злоумышленник не обратил внимание.Полицейские, выслушав женщину, передали сведения о предполагаемом злоумышленнике и похищенном наружным службам полиции. Вскоре разыскиваемый был задержан на одной из улиц Кировского района областного центра экипажем дорожно-патрульной службы. В результате отработки возможных мест сбыта имущества полицейские выяснили, что телевизор был сдан в один из городских ломбардов.В тот же день по итогам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж». Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа и кражи. Сотрудники полиции принимают меры к возврату имущества потерпевшей, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области