18-летний самарец отобрал телефон у своего приятеля и продал его
3 июня 2017 17:19
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Оперативники быстро задержали его. Грабитель – ранее не судимый житель Самары и ровесник потерпевшего, признался в совершении преступления. Похищенный сотовый телефон он успел продать.
В настоящее время по статье «Грабеж» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
фото misanec.ru
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