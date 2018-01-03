14-летний подросток получил тяжелые травмы, катаясь на тюбинге, прикрепленном к автомобилю

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Так, вчера днем в Челно-Вершинском районе, 21-летний водитель FIATа, катал 14 – летнего подростка на тюбинге, прикрепленном веревкой к заднему буксировочному крюку. Тюбинг опрокинулся. Несовершеннолетний получил тяжелые травмы и бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в больницу с последующей госпитализацией.Катание на надувных ватрушках, тюбингах, санках и пр. допускается только на специально обустроенных для этого трассах! Привязывать трос тюбингов к машине или мотоциклу для катания детей​категорически запрещено! Скорость подобных «надувных саней» достигает 80 км в час. Сидящий в ватрушке человек не касается снега ни руками, ни ногами и на процесс катания никак повлиять не может. Следствие этого – высокий риск травматизма и серьезнее травмы.​Чтобы свести к минимуму получение травмы при катании на тюбинге, надо придерживаться простых правил:- пред катанием проверьте целостность дна, швов, наличие ручек для держания во время движения и закрытого клапана для надувания тюбинга;- используйте тюбы только на специально подготовленных трассах;- при катании ни в коем случае не привязывайте трос тюбинга к транспортному средству;- выбирайте не крутые горки, идеальный спуск – с уклоном до 20 градусов;- перед выездом, убедитесь, что трасса свободна, отсутствуют препятствия, деревья. Ведь при развитии скорости, столкновение даже с маленьким препятствием может повлечь печальные последствия – выброс с трассы и как следствие – ушибы тела, головы.Помните, безопасность прежде всего, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.