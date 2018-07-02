20-летний парень попал под колеса поезда под Самарой
2 июля 2018 15:20
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Он получил травму на 1034 километре перегона Мыльная – Безенчук.
По предварительным сведениям, парень переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте предположительно в состоянии алкогольного опьянения.
Пострадавшего госпитализировали в безенчукскую больницу с черепно-мозговой травмой. По предварительной информации, молодой человек также потерял кисть правой руки. Проводится проверка.
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