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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

20-летний парень попал под колеса поезда под Самарой

2 июля 2018 15:20
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Он получил травму на 1034 километре перегона Мыльная – Безенчук.
В Самарской области в ночь на понедельник, 2 июля, 20-летний юноша попал под поезд, сообщает trkterra.ru со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.

Он получил травму на 1034 километре перегона Мыльная – Безенчук.

По предварительным сведениям, парень переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте предположительно в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшего госпитализировали в безенчукскую больницу с черепно-мозговой травмой. По предварительной информации, молодой человек также потерял кисть правой руки. Проводится проверка.


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