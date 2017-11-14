18-летний иностранец в Саратовской области упал с ж/д-моста
14 ноября 2017 13:58
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В Аркадаке Саратовской области 18-летний гастарбайтер из Таджикистана упал с железнодорожного моста. Врачи райбольницы оценивают его состояние как тяжелое. По словам очевидцев, это произошло по неосторожности самого потерпевшего. По предварительным данным, иностранец приехал в Россию на заработки, разрешение на работу у него есть, пишет СарБК.
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