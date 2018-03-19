20-летней самарчанке грозит уголовная ответственность за использование подложного листка нетрудоспособности

115

Согласно материалам следствия, в январе текущего года сотрудница одного из учреждений Октябрьского района областного цента попыталась предъявить работодателю поддельный больничный лист. Однако, в ходе изучения данного документа у специалистов отдела кадров организации возникли сомнения в его подлинности. О своих подозрениях они сообщили руководителю, а тот, в свою очередь, обратился в полицию. Для проведения экспертизы полицейские изъяли подозрительный больничный лист. Впоследствии проведенное исследование установило, что изъятый документ является поддельным.Теперь ранее не судимой жительнице Самары грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 6 месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до 6 месяцев.Сегодня в сети Интернет можно найти предложения сомнительных организаций, предоставляющих «удобные» услуги по изготовлению различного рода документов, в том числе листков нетрудоспособности. При этом обратившиеся буквально "день в день" получают на руки необходимые документы, которые, на первый взгляд, не отличаются от тех, что выдают в учреждениях, имеющих лицензии на данный вид деятельности. Не следует верить сомнительным предложениям в сети Интернет об изготовлении "больничных листков": неприятным приложением к купленному поддельному бланку является уголовная ответственность, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.ГУ МВД России по Самарской области