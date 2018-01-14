«15 лет здесь был сад»: во время уборки снега трактор уничтожил палисадник на улице Дальневосточной

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На месте бывшего садика Павел установил табличку с текстом: «Это утро моя мама провела в слезах. 15 лет здесь был сад. Сегодня его снес трактор».— Уборщики уничтожили почти весь палисадник мамы, который она выращивала на протяжении 15 лет. Здесь был виноград, клен, шиповник и много других культур, — рассказал Павел Губанов. — Народ ходил и радовался, ибо по Дальневосточной КАМАЗы и тяжеловесы на дизеле — норма, а сажи с них летит предостаточно. Теперь же не осталось ничего.Фото: Павел Губанов