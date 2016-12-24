55-лений самарец украл из камеры хранения в магазине рюкзак с коньками

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Для установления необходимой информации сотрудники полиции прибыли на место происшествия, опросили персонал и посетителей торговой точки.В ходе проведенных мероприятий оперативники вышли на след подозреваемого - безработного 55-летнего местного жителя и задержали его. Мужчина не стал отрицать свою вину и признался в краже.По данным сотрудников органов внутренних дел, предполагаемый злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за воровство. По статье «Кража», возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.