15 детей попали в ДТП в автобусе, который ехал из Сызрани в Шигоны

155

26 октября, около 21:00, на 893 километре трассы М-5, около Шигонского перекрестка, столкнулись автобус ПАЗ и грузовой автомобиль Isuzu.– В автобусе ехало 15 детей и трое сопровождавших. Все целы. Дети ехали из театра в Сызрани.Причины ДТП выясняют специалисты.