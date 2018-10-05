13 человек погибли в ДТП с маршруткой и автобусом под Тверью
5 октября 2018 15:34
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Лобовое столкновение маршрутки с рейсовым автобусом ЛиАЗ произошло в 7.48 на трассе Тверь-Ржев у деревни Некрасово.
- По предварительным данным, маршрутка выехала на встречную полосу. В микроавтобусе Ford находились водитель и 13 пассажиров. Все пассажиры погибли, - сообщили ТАСС в ГИБДД России.
МЧС направило к месту аварии вертолет Ми-8 для эвакуации пострадавших. Выехал в Некрасово и тверской губернатор Игорь Руденя.
Фото: youtube.com
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