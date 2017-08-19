19 августа спасатели эвакуировали из Рождествено четырех пострадавших

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В 10:55 из больницы села Рождествено доставили на левый берег для госпитализации девочку 2008 года рождения с подозрением на аппендицит и женщину 1969 года рождения с закрытым переломом ноги.В 13.30 с диагнозом анафилактический шок от укуса осы спасатели доставили для передачи врачам скорой медицинской помощи женщину 1976 года рождения.В 16.37 для последующей госпитализации эвакуировали на левый берег велосипедиста 1977 года рождения с перелом ключицы.Все пострадавшие в кратчайшие сроки были переданы спасателями врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: ПСС Самарской области