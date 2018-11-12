Жителю Самарской области пришлось погасить долг, чтобы продать квартиру и купить недвижимость за городом

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В отделе судебных приставов Безенчукского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданина К. задолженности по кредитному договору на потребительские нужды в размере 157 тысяч рублей.Судебными приставами-исполнителями в рамках исполнительного производства было вынесено постановление о временном ограничении должника в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащей ему квартиры. Вызвав гражданина К. на прием, работники Службы предупредили мужчину о наложенных на него ограничениях, а также о том, что в случае непогашения задолженности его имущество будет арестовано и передано на реализацию.Однако арестовывать имущество не понадобилось. Вынесенный судебными приставами запрет на регистрационные действия в отношении недвижимости гражданина К. мешал ему воплотить мечту о покупке нового частного дома. Для получения нужной суммы, чтобы приобрести жилье за городом, должнику было необходимо сначала продать квартиру. Желание владеть коттеджем заставило мужчину полностью погасить задолженность, включая назначенный ему исполнительский сбор.После того, как гражданин К. предоставил в отдел квитанцию о погашении на общую сумму 165 тысяч рублей, исполнительное производство было окончено фактическим исполнением, а все запреты с должника сняты.