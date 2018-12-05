Жительница Самарской области погасила долг перед налоговой после ареста её Chevrolet Cruze
5 декабря 2018 09:32
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Проживающая в области, гражданка П. задолжала налоговой службе 104 тысячи рублей. В отделе судебных приставов-исполнителей Красноармейского района Самарской области в отношении женщины было возбуждено исполнительное производство. Судебными приставами-исполнителями были направлены запросы в регистрирующие органы с целью установления финансового положения должницы. Оказалось, что гражданка П. владеет автомобилем марки «Chevrolet».
Судебными приставами-исполнителями был осуществлен выход по месту жительства должницы. В отношении принадлежавшего ей автомобиля был составлен акт описи и ареста. Иномарка была изъята и передана на ответственное хранение налоговой службе, а должница была предупреждена, что в случае не погашения задолженности, транспортное средство будет реализовано на торгах.
На следующий же день автоледи оплатила задолженность в размере 104 тысячи рублей. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением. Автомобиль возвращен владелице.
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