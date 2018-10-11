Житель села Приволжье повторно сел за руль нетрезвым

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В селе Приволжье инспекторы ДПС во время несения службы в ночное время остановили транспортное средство. При общении сотрудники полиции заметили, что от водителя исходит резкий запах спиртного. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения подтвердило факт употребления автомобилистом алкоголя.При проверке личности по имеющимся учетам полицейские установили, что водитель - безработный местный житель 1985 года рождения ранее был судим за управление автомобилем в состоянии опьянения и по решению мирового судьи подвергнут наказанию в виде 6 месяцев лишения свободы условно и лишен права управления транспортными средствами сроком на 2 года.Возбуждено уголовное дело. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку, сообщает облМВД.