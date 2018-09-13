Житель Самарской области за укрывательство преступления попал под суд

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Житель г. Новокуйбышевска Самарской области был привлечен к уголовной ответственности по ст. 316 УК РФ (Укрывательство преступлений). Судом ему было назначено наказание в виде штрафа. В отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданина К. уголовного штрафа в размере 100 тысяч рублей.В рамках исполнительного производства работниками Службы был осуществлен выход по адресу должника. Однако гражданин К. во двор не вышел, а на территории участка находилась сторожевая собака. Мужчине была оставлена повестка о явке на прием к судебному приставу. Судебным приставом — исполнителем были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации с целью установления имущественного положения должника. Также в связи с тем, что гражданин С. не исполнял решение суда, он был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации.Принятые меры побудили мужчину прийти на прием в отдел судебных приставов г. Новокуйбышевска, где ему пояснили, что в случае неуплаты штрафа, он может быть заменен другим видом наказания, вплоть до реального лишения свободы. На следующий день гражданин К. погасил задолженность в размере 100 тысяч рублей в полном объеме, сообщает ведомство.