В результате ДТП в Самарской области пострадали двое детей

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ДТП произошло ночью 24 марта на трассе «Урал - Исаклы - Шентала». Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, мужчина "Hyundai SOLARIS" на 28 км данной автодороги не справился с управлением и съехал в кювет. По предварительной информации полицейских, в результате ДТП пострадали 3 человека. Женщина и двое несовершеннолетних детей, мальчик 2015 года рождения и девочка 2006 года рождения. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии несовершеннолетние находились не в специальных удерживающих устройствах. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.