В отношении жительницы Тольятти возбуждено пять уголовных дел за фиктивную регистрацию

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В ходе проверки миграционного режима сотрудниками МО МВД России «Похвистневский» выявлен факт фиктивной регистрации граждан в селе Ахрат Похвистневского района.Из материалов, собранных полицейскими, следует: 28-летняя владелица частного дома в указанном сельском поселении предоставила специалистам Многофункционального центра города Похвистнево пакеты документов для регистрации шести человек и в отделение по вопросам миграции Похвистневского отдела полиции – трех. Женщина была предупреждена сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства. По информации правоохранителей, подозреваемая к уголовной ответственности ранее не привлекалась.В общей сложности она прописала девять граждан Российской Федерации в возрасте от пяти месяцев до 32 лет в дом, не подключённый к коммуникациям, в полуразрушенном состоянии, не пригодный для жилья. Опрошенная в ходе оперативных мероприятий хозяйка строения пояснила, что прописывала граждан РФ из личной выгоды.В отношении женщины возбуждены пять уголовных дел. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает облМВД.