В кафе в Самарской области незаконно собиралась религиозная организация

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В 2019 году сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что на территории одного из кафе, расположенных в п.Алексеевка (Кинельский район Самарской области), без соответствующих уведомлений Министерства юстиции Российской Федерации и Регионального духовного управления мусульман Самарской области (РДУМСО) действует религиозная группа, лидером которой является гражданин России, 1971 г.р.Членами религиозной группы в помещении кафе организована молельная комната, которую для совершения религиозных обрядов на постоянной основе посещали сторонники радикальной исламской идеологии.В феврале 2019 года Управлением ФСБ России по Самарской области материалы в отношении лидера вышеуказанной группы были переданы в отдел по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму прокуратуры Самарской области для организации проверки и принятия мер прокурорского реагирования. На основании переданных материалов в марте 2019 в его отношении внесено предупреждение и предостережение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.В результате предпринятых мер деятельность молельной комнаты и религиозной группы прекращена.