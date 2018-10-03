В Жигулевске мужчина обиделся на бывшую жену и разбил ей окно

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Инцидент произошел в сентябре текущего года на территории города Жигулевска. По информации правоохранителей, мужчина 1984 года рождения пришел в квартиру, расположенную на улице Первомайской, чтобы поговорить со своей бывшей женой. Предположительно, экс-супруга отказалась общаться, что очень рассердило мужчину. Злоумышленник вышел на улицу, взял около подъезда камни и стал бросать их в окна квартиры.По предварительным данным, подозреваемый повредил четыре стеклопакета в оконных проемах и одну москитную сетку. Сумма причиненного материального ущерба превысила 10 000 рублей. Прибывшие по указанному адресу правоохранители осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Стражи порядка задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. По данным оперативников, злоумышленник является жителем города Тольятти и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного противоправного деяния.Возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы, сообщает облМВД.