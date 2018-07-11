В Юго-Западном районе Сызрани произошло ДТП с двумя иномарками
11 июля 2018 10:22
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В результате ДТП, которое произошло около часа назад, затруднено движение на перекрестке проспектов Гагарина и Космонавтов: два столкнувшихся автомобиля перегородили три полосы движения.
Накануне вечером, около 19 часов, произошло ДТП на перекрестке новой дороги, идущей от ФОК "Надежда", и пр. Космонавтов. На перекрестке столкнулись Hyundai Solaris и Chevrolet Niva. О пострадавших не сообщается.
Внедорожник двигался со стороны проспекта Королева по новой дороге, а корейская легковушка под управлением женщины-водителя ехала со стороны ФОК «Надежда» по Космонавтов. По всей видимости, находившаяся за рулем Hyunday автоледи не пропустила внедорожник. Последний в результате въехал седану в левую заднюю часть кузова.
На фото видно, что автомобили перегородили три полосы дороги, из-за чего поворот на новую дорогу затруднен, пишет КТВ-Луч.
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