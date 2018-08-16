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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти в ДТП опрокинулась машина, пострадали женщина и девочка

16 августа 2018 13:38
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В Тольятти в ДТП опрокинулась машина, пострадали женщина и девочка
По факту аварии сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.
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Вечером 15 августа в Тольятти произошло ДТП. Водитель 1998 года рождения, управляя автомашиной «Лада Приора», двигался по Обводному шоссе со стороны Поволжского шоссе. По предварительной информации полицейских,в районе световой опоры № 57 по улице Параллельной, водитель при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении транспортному средству пользующемуся преимуществом, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21110».
Тот от удара опрокинулся. В результате ДТП пострадали пассажир автомашины «Лада Приора», женщина 1960 года рождения получил травму спины и плеча, и несовершеннолетний пассажир автомашины «ВАЗ 21110», 5-летняя девочка получила травму шеи. После оказания медицинской помощи пострадавшим назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.
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Комментарии



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