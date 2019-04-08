В Тольятти помешали продаже исторического оружия и государственных наград СССР
8 апреля 2019 10:11
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Сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России по Самарской области в результате оперативно-профилактических мероприятий выявлен гражданин, который в сети Интернет размещал объявления о продаже государственных наград и холодного оружия.
В ходе проведения оперативного мероприятия «проверочная закупка» пользователь одного из интернет сайтов путем почтового отправления осуществил возмездный сбыт ордена «Знак Почета». Согласно экспертному заключению, орден СССР является подлинной государственной наградой, продажа которых запрещена законодательством.
Возбуждено уголовное дело.
Сотрудниками полиции установлены личность подозреваемого и места его возможного нахождения. Во время оперативных мероприятий житель Тольятти 1977 года рождения был задержан сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России по Самарской области рано утром по месту жительства. В его квартире и гаражном боксе, расположенном на ул. Маршала Жукова обнаружены и изъяты ножи, медали различных наименований в количестве 13 штук, сабли, ружья и другие предметы, предположительно имеющие историко-культурную ценность.
Всего 48 наименований. В настоящее время назначены соответствующие экспертизы.
Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление законных владельцев наград и причастность задержанного к противоправной деятельности, сообщает облМВД.
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