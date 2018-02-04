В Тольятти ночью на пустой дороге столкнулись «Гранта» и «Лада -14», есть пострадавший
4 февраля 2018 11:50
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Сегодня, 4 февраля, в Центральном районе города произошло «ночное» ДТП.
Как сообщается в паблике «Происшествия Тольятти», на пустом перекрестке улиц Ушакова и Мира по неизвестной причине столкнулись «Гранта» и «Лада -14».
Удар «Гранты» пришелся на водительскую дверь второго участника аварии.
Сила столкновения была велика, пострадавший оказался заблокирован в своем автомобиле, вызволять его оттуда пришлось спасателям. После этого, мужчина был госпитализирован с диагнозом «перелом таза».
В обстоятельствах ЧП предстоит разбираться сотрудникам ГИБДД, пишет TLTgorod.
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