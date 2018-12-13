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В Тольятти молодой человек вызвал эвакуатор и украл ГАЗель

13 декабря 2018 10:15
57
В Тольятти молодой человек вызвал эвакуатор и украл ГАЗель
Он отвез автомобиль на склад автозапчастей.

В Тольятти поступило заявление от местного жителя о том, что в период его отсутствия в городе, с неохраняемой парковки, расположенной у дома на ул. Л. Чайкиной в Комсомольском районе, был похищен принадлежащий ему автомобиль «Газель».

По указанному адресу дежурный направил следственно-оперативную группу. Прибывшие полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили свидетелей. Стражи правопорядка выяснили, что неизвестный молодой человек, воспользовавшись длительным отсутствием хозяина, вызвал эвакуатор и отвез автомобиль на склад автозапчастей, а некоторые детали сдал в пункт приема металла.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими был задержан 31-летний местный житель, подозреваемый в совершении противоправного деяния. По данным полиции, мужчина нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Подозреваемый в содеянном признался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, соощает облМВД.

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